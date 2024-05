In attesa della sfida di domani contro il Milan, in programma alle 13.10 italiane e trasmessa da RomaTV+, il gruppo giallorosso si gode la trasferta in Australia. Dopo la cena a base di sushi, oggi la squadra ha fatto visita allo zoo di Perth, con alcuni scatti particolari che sono stati condivisi dall'account Instagram del club.

