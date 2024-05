Amichevole, ROMA-MILAN: le formazioni UFFICIALI. Torna la difesa a 3, Llorente esterno di centrocampo. Dybala titolare. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

La Roma si prepara a chiudere la stagione 2023/24 e l'ultimo impegno è l'amichevole odierna contro il Milan: il teatro della sfida è piuttosto insolito e si tratta dell'Optus Stadium di Perth (Australia), dove sono attesi circa 60mila spettatori. Mister De Rossi è stato costretto a rinunciare ai calciatori che saranno impegnati all'Europeo e in Copa America, motivo per cui ha aggregato molti ragazzi dell'Under 18. Il match andrà in scena alle ore 13.10 italiane e sarà trasmessa gratuitamente su RomaTv+.

Scelte iniziali davvero particolari per De Rossi: davanti a Svilar ci sarà una difesa a tre composta da Huijsen-Smalling-Ndicka, centrocampo formato da Bove e Aouar, con Llorente e Angelino esterni di centrocampo. Nel tridente offensivo sono presenti invece Dybala-Abraham-Baldanzi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Huijsen, Smalling, Ndicka; Llorente, Bove, Aouar, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Abraham.

A disp.: Boer, Kehayov, Karsdorp, Nardozi, Feola, Almaviva, Mirra, Litti, Della Rocca, Tumminelli, Azmoun.

All.: De Rossi.

MILAN: Sportiello; Calabria, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Adli, Reijnders, Pobega; Florenzi, Giroud, Jimenez.

A disp.: Nava, Torriani, Thiaw, Tomori, Simic, Zeroli, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor.

All.: Bonera.

PREPARTITA

12:38 - Inizia il riscaldamento dei giallorossi.

12:17 - La Roma comunica la formazione scelta da De Rossi.

? Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #MilanRoma ? Daje Roma! ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/RWET54wtqc — AS Roma (@OfficialASRoma) May 31, 2024

11:27 - La Roma mostra la patch presente sulla maglia dedicata ad Agostino Di Bartolomei, scomparso 30 anni fa.

11:17 - Ecco una panoramica dell'Optus Stadium.