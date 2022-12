Ritiro Portogallo, ROMA-CADICE: squadra verso l'Estadio Municipal di Albufeira (VIDEO)

Dopo la tournée in Giappone, qualche giorno di vacanza per i giocatori e la ripresa a Trigoria, la Roma ieri è volata in Portogallo, in Algarve, dove resterà in ritiro fino al 22 dicembre per prepararsi al ritorno del campionato. Oggi per i giallorossi di José Mourinho è prevista anche la prima amichevole dei tre test che la squadra disputerà in questi giorni: l'avversario di giornata è il Cadice, squadra che milita in Liga, e la sfida andrà in scena alle 20.00 (ora italiana) all'Estadio Municipal di Albufeira.

PREPARTITA

18.35 - La Roma mostra una panoramica dell'interno dello stadio:

18.30 - La squadra lascia l'albergo per dirigersi all'Estadio Municipal di Albufeira.