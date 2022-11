Yokohama F. Marinos, Muscat: "Ospitare Mourinho e la Roma è un onore. Domani vogliamo mostrare quanto valiamo"

IL ROMANISTA (M. VITALE) - Kevin Muscat, allenatore dello Yokohama F. Marinos ha rilasciato un'intervista al sito alla vigilia dell'amichevole contro la Roma, in programma domani alle ore 11:30 italiane al National Stadium di Tokyo. Queste le sue parole:

Quando hai saputo della tournée giallorossa?

"Sono stato informato dai miei dirigenti dell’area sportiva e tutti quanti, squadra compresa, abbiamo subito pensato che fosse un’ottima idea per premiare i nostri tifosi quella di giocare contro avversari di così alto livello". [...]

Affronterai, anche se in una gara amichevole, una squadra di Mourinho…

"Tutto lo staff tecnico è su di giri all’idea di preparare strategicamente una partita contro un allenatore come Mourinho, rispettato ovunque e che ha vinto i trofei più importanti di questo sport".

Cosa significa per voi ospitare la Roma?

"Ospitare mister Mourinho e la sua Roma è un onore per noi, abbiamo tutta l’intenzione di mostrare quanto valiamo, mettere in campo il nostro calcio e mostrarci aggressivi". [...]

Le piacerebbe venire a Roma con la sua squadra?

"Ovviamente, lo Stadio Olimpico è uno stadio iconico, nel quale sono state giocate molte partite importanti in tutti questi anni".

