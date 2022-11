Tournée Giappone: la Roma è arrivata a Nagoya (VIDEO)

La Roma è arrivata a Nagoya, dove tra qualche ora affronterà il Nagoya Grampus, in un'amichevole in programma alle ore 11.30 italiane al Toyota Stadium. Prima di partire da Tokyo, l'allenatore giallorosso, José Mourinho, si è concesso per qualche foto con dei tifosi, come evince da un video postato sui canali social del club. Arrivati a Nagoya è poi scattato il turno dei calciatori. In un altro filmato, infatti, si vede Andrea Belotti fare selfie e firmare autografi ad alcuni sostenitori.

A quick photo before the train to Nagoya! ?#ASRoma pic.twitter.com/sV0qd9yGl1 — AS Roma English (@ASRomaEN) November 25, 2022