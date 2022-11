Tournée Giappone: Candela firma autografi e riceve applausi a Casa Roma (FOTO e VIDEO)

Durante la notte italiana, Vincent Candela è stato protagonista di un evento della tournée giapponese dei giallorossi a Casa Roma, a Tokyo. L'ex terzino francese si è prima fermato a firmare autografi sulle maglie dei molti tifosi accorsi, come si nota in un video postato sull'account Twitter giapponese del club, accompagnato dalla frase: "Grazie per il tuo tempo prezioso", riferita al vincitore dello Scudetto del 2001. Prima di andare via, Vincent Candela ha raccolto anche il caloroso applauso del pubblico presente.

? Applausi per Vincent ???❤️ pic.twitter.com/06zcF8wXXi — AS Roma (@OfficialASRoma) November 27, 2022