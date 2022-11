FOTO - Mourinho e Pinto incontrano lo staff del Nagoya Grampus

Nella giornata di ieri la Roma ha pareggiato 0-0 contro il Nagoya Grampus nella prima amichevole disputata in Giappone. I giallorossi non hanno offerto una prova brillante, ma hanno messo ulteriori minuti nelle gambe. Le due società inoltre hanno stretto una partnership strategica, che coinvolgerà anche i settori giovanili. Questa mattina Tiago Pinto e José Mourinho hanno incontrato Hasegawa, il tecnico della formazione giapponese, e il suo staff per confrontarsi. "Questa mattina, dopo la partita di ieri, gli allenatori Mourinho e Hasegawa e gli altri membri dello staff si sono scambiati delle opinioni durante un incontro".