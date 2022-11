FOTO e VIDEO - Tournée Giappone: ripresa degli allenamenti al Toyota Sports Center

La Roma torna al lavoro. Conquistato solamente un pareggio per 0-0 contro il Nagoya Grampus nella prima amichevole disputata durante la tournée in Giappone, gli uomini di José Mourinho hanno iniziato ad allenarsi in vista del secondo test, in programma il 28 novembre contro lo Yokohama F. Marinos. In campo i calciatori che hanno giocato pochi minuti o sono stati assenti nel match di ieri, i quali hanno svolto sia esercizi atletici sia con il pallone.

? Al lavoro al Toyota Sports Center ??#ASRoma pic.twitter.com/reHRZFIHMx — AS Roma (@OfficialASRoma) November 26, 2022