Gasperini, decima vittoria alla prima in Serie A: solo Trapattoni meglio di lui

23/08/2025 alle 23:46.
Inizia con una vittoria l'avventura di Gian Piero Gasperini alla guida della Roma. Il gol di Wesley ad inizio ripresa regala ai giallorossi il successo contro il Bologna. Come riportato da Opta, per il tecnico di Grugliasco si tratta della decima vittoria in carriera alla prima giornata di campionato, eguagliando Nereo Rocco al secondo posto di questa speciale classifica. Solo Giovanni Trapattoni, primo a quota 12, ha fatto meglio di questi due.

 