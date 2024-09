Genoa-Roma: giallorossi senza vittorie nelle prime 4 di campionato per la quarta volta nella storia

Il gol di Koni De Winter arrivato nei secondi finali del match tra Genoa e Roma nega ai giallorossi la prima vittoria stagionale. Partenza a rilento per i capitolini che, secondo quanto riportato da Opta, mancano l'appuntamento con i 3 punti dopo le prime 4 giornate di Serie A per la quarta volta nella loro storia. Gli unici precedenti erano avvenuti nelle stagioni 2010/2011, 1984/1985 e 1974/1975.

4 - #Roma failed to win in their first 4 Serie A games of the season for only the fourth time in their history, after 2010/11, 1984/85 and 1974/75. Stop. #GenoaRoma

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 15, 2024