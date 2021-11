Pellegrini, il capitano brilla: coinvolto in 79 conclusioni, più di tutti nei 5 grandi campionati d'Europa

In questa stagione, sotto la guida di José Mourinho, Lorenzo Pellegrini è stato protagonista di un inizio molto brillante e a testimoniarlo ci sono anche i numeri del capitano della Roma - come raccontato anche qui -. Il 7 giallorosso, secondo quanto raccolto dal portale di statistiche, è il giocatore che è stato coinvolto in più conclusioni, 79, nei cinque grandi campionati d'Europa in corso: 43 tiri e 36 occasioni create.

Seguono in classifica Andy Delort del Nizza, Fekir del Betis Siviglia, Mbappé e l'ex giallorosso Salah.