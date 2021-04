Mayoral, 7 gol in A nel 2021: più del doppio di ogni altro giocatore della Roma

Arriva un altro gol di Borja Mayoral, che contro il Torino sigla la sua settima rete in campionato nel 2021. Numeri importanti per l'attaccante spagnolo, che si porta così a più del doppio di ogni altro giocatore della Roma - Veretout, Pellegrini e Mancini, i migliori dopo di lui in questo senso, hanno realizzato finora 3 reti in A nel 2021 -.