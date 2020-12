Una brutta 'prima volta' per Pedro Rodriguez in Roma-Sassuolo: l'attaccante spagnolo è stato espulso - cartellino rosso sventolato da Maresca per doppio giallo al 40' - per la prima volta in 351 presenze tra Liga Spagnola, Premier League e Serie A. 2, invece, i rossi rimediati dall'ex Chelsea e Barcellona nelle partite di coppa.

Prima di Pedro, l’ultimo espulso della Roma in campionato era stato Diego Perotti a luglio contro l’Udinese.