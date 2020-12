Cska Sofia-Roma: prima sconfitta dei giallorossi in Bulgaria dal 1975. 7 degli ultimi 8 gol europei sono arrivati nei primi tempi

Numeri e dati statistici relativi alla sconfitta - assolutamente ininfluente in chiave qualificazione - della Roma in casa del Cska Sofia. I giallorossi non perdevano una trasferta europea contro una squadra bulgara dall’ottobre 1975 (0-1), contro il Dunav Ruse.

Quattro gol subiti dalla squadra di Fonseca nelle ultime due partite di Europa League, dopo che ne aveva incassato soltanto uno in tutte le quattro precedenti della fase a gironi. La Roma, poi, ha subito tre gol contro il CSKA, dopo che ne aveva incassato solo uno in tutte le sette precedenti contro squadre bulgare nelle competizioni europee. Sette degli ultimi otto gol incassati dalla Roma in Europa League sono arrivati nel corso dei primi tempi. Il gol subito dalla Roma dopo 4'55'' è il più veloce incassato dai giallorossi in Europa League dalla rete del novembre 2016 (1' 23'') contro l'Austria Vienna (anche in quel caso in trasferta).

Età media dell'undici scelto stasera dal tecnico portoghese: la squadra titolare scelta contro il CSKA è la seconda più giovane (24 anni, 318 giorni) impiegata dai giallorossi nella storia della Coppa Uefa/Europa League dopo quello contro l’Aris (24 anni, 269 giorni) del settembre 2005. Cinque dei sei gol subiti dalla distanza dalla Roma in Europa League sono arrivati in trasferta, compresi tutti gli ultimi quattro.

Dati offensivi: soltanto l’Arsenal (11) ha mandato a bersaglio più giocatori diversi rispetto alla Roma (10) in questa Europa League.