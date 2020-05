Serie A: Totti miglior marcatore nel mese di maggio nella storia del torneo

Una valanga di statistiche e record quella che Francesco Totti si porta dietro con la maglia della Roma. Uno fra i tanti primati dell'ex capitano giallorosso è quello di essere il miglior marcatore nella storia della Serie A nel mese di maggio, primato condiviso con Giampiero Boniperti: i due sono appaiati a quota 27 reti.

A seguire, in questa speciale classifica, Roberto Baggio e Antonio Di Natale (25), Giuseppe Signori e Alberto Gilardino (21), Kurt Roland Hamrin (20), e Gunnar Nordahl e Carlo Reguzzoni (19).

27 - Francesco Totti and Giampiero Boniperti have scored the most Serie A goals in May. Nostalgia. pic.twitter.com/fCys080YF4

