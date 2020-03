Dzeko: quinto in Europa per chiare occasioni da gol mancate

Edin Dzeko ha di recente raggiunto il ragguardevole traguardo di terzo miglior marcatore della storia della Roma, ma l'attaccante bosniaco, in questa stagione, è riuscito anche a sprecare tante occasioni da gol nitide. Secondo una statistica riportata dal portale specializzato in statistiche, il numero 9 della Roma è al quinto posto nei 5 più importanti campionati europei per numero di occasioni nitide non trasformate in rete, con 16 gol 'mangiati'.

In questa particolare classifica lo precedono Morata (18), Mbappè (19), Firmino (19), e Lewandowski (22).

(whoscored.com)