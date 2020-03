Cagliari-Roma: i giallorossi non segnavano almeno 4 gol in due incontri consecutivi di campionato da ottobre 2015

Nel corso di questo campionato si è più volte detto di come la Roma avesse problemi a finalizzare le tante occasioni che creava: problema non emerso nelle ultime due gare degli uomini di Fonseca in Serie A, che hanno segnato 4 gol al Lecce e 4 al Cagliari. L'ultima volta che i giallorossi sono andati in rete almeno 4 volte in due incontri consecutivi in campionato era stata nell'ottobre del 2015: le vittime, in quella occasione, erano state Carpi (5-1) e Palermo (4-2).