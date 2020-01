Genoa-Roma: giallorossi imbattuti da 12 sfide contro i rossoblù. Terza vittoria nelle ultime 4 trasferte in Serie A

Si è da poco conclusa Genoa-Roma, finita 1-3 per i giallorossi grazie alle reti di Under, Dzeko, Pandev e all'autogol di Biraschi. La partita non è solo la vittoria nella prima gara del girone di ritorno, ma porta con se molti record. La Roma, grazie a questo successo, non perde contro il Genoa da 12 gare in Serie A, 9 vittorie e 3 pareggi in totale. I giallorossi non hanno ottenuto con nessuna squadra più punti, 30, dalla stagione 2014/2015.