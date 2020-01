Florenzi: secondo per presenze con la maglia della Roma dall'inizio dell'ultimo decennio. Meglio di lui solo De Rossi

Un dato che dà un'idea di quanto Alessandro Florenzi possa essere considerato una bandiera della Roma: il numero 24, in procinto di passare al Valencia, è il secondo per presenze in Serie A con la maglia della Roma. Ne ha accumulate ben 226 - Francesco Totti si è fermato a 188. Solo Daniele De Rossi ha collezionato più gettoni con la maglia giallorossa in campionato nello stesso decennio, ben 257.