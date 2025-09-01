SONDAGGIO: che voto date al mercato estivo della Roma?

LAROMA24.IT - Cala il sipario sulla finestra estiva di calciomercato della Roma, che ha vissuto un cambio di direzione sportiva da Florent Ghisolfi a Ricky Massara. Il club, tra le difficoltà iniziali dovute all'accordo con l'Uefa, ha lavorato per cercare di fornire a Gian Piero Gasperini una rosa all'altezza delle ambizioni tra entrate e uscite: in giallorosso sono arrivati Vasquez, Zelezny, El Aynaoui, Ghilardi, Ziolkowki, Ferguson, Wesley, Bailey e Tsimikas. Invece, hanno salutato la Capitale in questa sessione di mercato Paredes, Abraham, Shomurodov, Saud, Salah-Eddine, Solbakken, Kumbulla e Darboe oltre ad alcuni giovani.

