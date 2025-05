SONDAGGIO: allenatore di livello internazionale con l'attuale dirigenza o tecnico di prospettiva con new entry nell'organigramma societario?

Il tema del nuovo allenatore della Roma si sta scaldando sempre di più con la stagione che andrà ad esaurirsi domenica sera, definendo a quale competizione europea i giallorossi prenderanno parte il prossimo anno.

Tantissimi ormai i nomi tirati in ballo, da Fabregas a Gasperini, passando per Sarri, Allegri, Pioli, Farioli fino alle farneticazioni su Klopp o a nomi più esotici come gli ultimi Espirito Santo e Hutter.

In questo miscuglio di nomi, la domanda che LAROMA24.IT rivolge ai propri lettori è la seguente: preferireste che venisse scelto un tecnico di livello internazionale con l'attuale dirigenza o un tecnico magari più giovane, di prospettiva ma ancora non consacrato, con alle spalle una new entry nell'organigramma societario?

