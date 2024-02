SONDAGGIO: che voto date al mercato invernale della Roma?

LAROMA24.IT - Cala il sipario sulla sessione invernale di calciomercato, l'ultima condotta dal General Manager Tiago Pinto che lascerà il club il 3 febbraio. Per la Roma gennaio è stato un mese particolare che ha visto prima l'esonero di José Mourinho dopo il ko con Lazio e Milan tra Coppa Italia e campionato, poi l'arrivo di Daniele De Rossi in panchina.

In giallorosso sono arrivati principalmente tre innesti: il difensore classe 2005 Dean Huijsen, in prestito secco dalla Juventus, già prima dell'addio di Mourinho, poi il terzino sinistro Angeliño in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia e, infine, nell'ultimo giorno di mercato il fantasista classe 2003 Tommaso Baldanzi a titolo definitivo dall'Empoli. In uscita il club ha salutato Andrea Belotti e Marash Kumbulla, entrambi in prestito rispettivamente alla Fiorentina e al Sassuolo. Celik, anche lui in uscita, è rimasto al momento nella capitale.

