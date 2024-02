SONDAGGIO: che voto date al mercato della Roma? Per il 48,9% dei tifosi è stato più che positivo

LAROMA24.IT - Ieri è terminata la sessione invernale di calciomercato, durante la quale Tiago Pinto ha lavorato per portare Huijsen alla corte di Mourinho e poi Angeliño e Baldanzi agli ordini di De Rossi. Secondo un sondaggio lanciato da LAROMA24.IT su Twitter, per il 48,9% dei tifosi il mercato invernale della Roma è stato "più che positivo", per il 44,9 "positivo", mentre solo il 6,2% ha giudicato "insufficiente" il lavoro del gm Pinto nella sessione di riparazione.