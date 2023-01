SONDAGGIO: che voto date al mercato invernale della Roma?

LAROMA24.IT - Cala il sipario sulla sessione invernale di calciomercato, con la Roma alle prese in particolare con la vicenda legata al futuro di Nicolò Zaniolo. Il classe 1999, dopo esser stato cercato dal Milan e aver rifiutato l'offerta del Bournemouth salvo poi il ripensamento nell'ultimo giorno di trattative, si appresta a restare in giallorosso, fuori però dal progetto tecnico della Roma per decisione della proprietà.

In giallorosso sono arrivati due innesti per José Mourinho: Ola Solbakken, a parametro zero dopo l'esperienza al Bodø/Glimt, e Diego Llorente, difensore centrale in prestito con diritto di riscatto dal Leeds. Invece, hanno salutato la Roma Matias Viña, passato al Bournemouth, ed Eldor Shomurodov allo Spezia. Mentre Gonzalo Villar, di proprietà della Roma, è tornato al Getafe in prestito.

