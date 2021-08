SONDAGGIO: che voto date al mercato della Roma?

LAROMA24.IT - Da José Mourinho a Tammy Abraham, passando per la spinosa questione degli esuberi: alle 20.00 è calato il sipario sulla finestra estiva di calciomercato, è tempo ora di giudizi in casa giallorossa.

Oltre all'annuncio dello Special One lo scorso 4 maggio, la Roma targata Friedkin e guidata sul mercato dal General Manager Tiago Pinto ha acquistato Rui Patricio, Matis Viña per sostituire l'infortunato Spinazzola, Eldor Shomurodov e, infine, Tammy Abraham per 40 milioni di euro più bonus dal Chelsea.

Hanno, invece, salutato Trigoria, chi a titolo temporaneo e chi definitivo, Alessandro Florenzi, Edin Dzeko, Pedro, Justin Kluivert, Pau Lopez, Cengiz Under, oltre ai vari giovani come Providence, Celar, Milanese, Bianda, Ciervo e Bouah, e agli svincolati Bruno Peres, Mirante e Farelli. Javier Pastore ha rescisso il contratto, mentre per Robin Olsen si attende l'ufficialità del passaggio allo Sheffield United. Restano sulla lista degli esuberi, al momento, Davide Santon, Steven Nzonzi e Federico Fazio.

Dopo un rapido riepilogo, che voto date al mercato della Roma? Su Twitter è possibile rispondere al sondaggio de LAROMA24.IT.