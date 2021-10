LA SFIDA NELLA SFIDA: Mourinho vs Spalletti

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Chiudere al meglio una settimana al momento molto negativa. Questo sarà lo spirito con cui la Roma approccerà alla sfida di questa sera contro il Napoli, valida per la nona giornata di Serie A 2021/2022. I giallorossi arrivano dalla pesante sconfitta in Conference League in casa del Bodo/Glimt, che si è imposto per 6-1 contro una squadra mai in partita e capace di far male ai norvegesi. Gli uomini di Mourinho però devono ancora smaltire l’1-0 in casa della Juventus, nella trasferta persa con polemiche dopo la gestione di gara di Orsato. Contro arriverà forse il peggiore degli avversari con cui confrontarsi al momento, il Napoli. Gli azzurri stanno vivendo un momento magico e in campionato sono a punteggio pieno con otto vittorie su otto. La sfida però oltre che sul campo sarà ovviamente sulle rispettive panchine, con un Olimpico gremito che proverà a ridare forza a José Mourinho e fermare la corsa di Luciano Spalletti, che contro la sua ex squadra non vuole sbagliare.

RISCATTO – L’umore non può essere dei migliori. La trasferta in Norvegia ha dimostrato a Mourinho quali sono i giocatori di cui potersi fidare a pieno, ma non basterà schierare i titolari per fermare il Napoli. I giallorossi sono chiamati a una grande prova e nessuno meglio dello Special One potrebbe motivare la squadra in vista di un così delicato impegno. In passato in Serie A il portoghese si è già affrontato con Spalletti, uscendone vincitore nella stagione 2008/2009 in entrambi i confronti rispettivamente per 4-0 e per 2-1. La situazione adesso però è diversa e la stessa squadra che si trova ad allenare Mourinho non è quella capace di portare a casa il triplete.

Il suo lavoro, come ha ribadito in più occasioni, è appena iniziato e c’è tempo per migliorare e margine per crescere. La fortuna però non sorride allo Special One che si ritrova a giocare in questo miniciclo di partite contro tre big in poco più di due settimane. Non il massimo visto che in mezzo ci sarà la pericolosa trasferta contro il Cagliari e la gara di ritorno in Conference League contro il Bodo/Glimt. Il portoghese però non vuole correre e preparerà una partita alla volta, nella speranza che riesca a tornare subito a conquistare i tre punti rilanciando la corsa della Roma sulle tre squadre che la precedono in classifica.

IL RITORNO – L’arrivo di Luciano Spalletti ha rivoluzionato il gioco del Napoli. La squadra azzurra si è mossa poco durante il mercato estivo, ma il tecnico toscano fino a questo momento è riuscito a tirare fuori il meglio dai propri giocatori. Il Napoli infatti comanda la classifica del massimo campionato italiano con otto vittorie su otto e questo pomeriggio all’Olimpico andrà a caccia del nono successo consecutivo. Spalletti ha trasformato la squadra, che si affida totalmente al talento di Osimhen in attacco e alla tenuta difensiva di un ritrovato Koulibaly.

Il Napoli approccia alla gara contro i giallorossi con uno spirito ovviamente diverso. Gli azzurri arrivano infatti dalla vittoria in Europa League contro il Legia Varsavia per 3-0 e dal successo di misura sul Torino di Juric. I numeri della squadra di Spalletti non possono che preoccupare Mourinho: 19 gol segnati e soprattutto solo 3 reti concesse. Il tecnico toscano poi dopo il suo secondo addio alla Capitale non ha mai perso contro la Roma in uno scontro diretto. Nei due anni di panchina all’Inter infatti, Spalletti vanta una vittoria e tre pareggi. Sicuramente questa sera il toscano farà di tutto per non rovinare questo score, provando a portare a casa altri tre punti che confermerebbero il Napoli sempre più come la squadra da battere per la vittoria finale del campionato.