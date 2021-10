LA SFIDA NELLA SFIDA: Abraham vs Pinamonti

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Chiudere al meglio il primo tour de force della stagione e godersi la pausa delle Nazionali con i tre punti. La Roma di José Mourinho si prepara a scendere in campo questo pomeriggio contro l’Empoli, per la settimana giornata del massimo campionato italiano. I giallorossi arrivano dalla vittoria in casa dello Zorya, che ha permesso di blindare ancora di più il primo posto nel girone di Conference League. La sfida ai toscani però servirà soprattutto per tornare alla vittoria in Serie A e mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta nel derby contro la Lazio.

I tre punti serviranno per continuare la corsa per il quarto posto e non perdere contatto con le squadre di testa. Per questo motivo lo Special One sceglierà di affidarsi ai suoi uomini migliori dopo aver fatto rifiatare alcuni calciatori nella partita di giovedì. Pronto a tornare titolare dal primo minuto Tammy Abraham, certezza dell’attacco giallorosso, che va a caccia del terzo gol stagionale. Dall’altro lato del campo però l’Empoli di Andreazzoli metterà in campo i migliori calciatori per sorprendere i giallorossi, tra cui figura il nome di Andrea Pinamonti, che era stato vicino ai giallorossi nello scorso mercato invernale.

CERTEZZA – Sono bastate poche partite ad Abraham per conquistare i tifosi e far dimenticare Edin Dzeko. L’attaccante inglese non ci ha messo molto per mettersi in mostra e dopo il suo arrivo nella Capitale Mourinho ha scelto di mandarlo subito in campo per la prima giornata di Serie A, in cui pur non avendo mai svolto neanche un allenamento con i compagni ha comunque fornito due assist ed è stato il vero protagonista della vittoria finale sulla Fiorentina. Ma i giallorossi hanno scelto di puntare sull’ex Chelsea per i suoi gol, che non sono tardati ad arrivare.

Abraham ha dovuto attendere solo la seconda giornata contro la Salernitana per sbloccarsi. Da quel momento in poi la Roma è sembrata avere una marcia in più con lui in mezzo al campo, sempre pronto a sacrificarsi per i compagni e, cosa più importante, sempre pronto a lottare fino all’ultimo per marcare un gol. Basta osservare la sua determinazione nella gara di Conference League contro lo Zorya, dove è subentrato dalla panchina, per capire quanto fondamentale sia averlo in zona offensiva per Mourinho. Il tecnico non sembra mai volersi privare di lui e questa sera lo schiererà regolarmente in campo dal primo minuto, nella speranza che l’inglese trovi il suo quinto sigillo stagionale e lo conduca verso un’altra vittoria.

RAMPA DI LANCIO – Andrea Pinamonti è pronto per una stagione da protagonista. L’attaccante di proprietà dell’Inter è stato ceduto in prestito all’Empoli per giocare con maggiore continuità e, fino a questo momento, sembra essere entrato un punto di riferimento per Andreazzoli. Dopo una partenza a rilento il tecnico ha scelto di schierarlo titolare nelle ultime due uscite ufficiali. Pinamonti ha ripagato questa fiducia però, visto che nell’ultima partita contro il Bologna ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Empoli. Pensare però che il suo destino poteva essere diverso, visto che nella finestra dello scorso mercato invernale era stato vicino a vestire proprio la maglia della Roma.

L’attaccante infatti sembrava la chiave per sbloccare l’affare che avrebbe portato alla corte di Conte Edin Dzeko. I nerazzurri per arrivare al bosniaco sembravano pronti a uno scambio con Alexis Sanchez, ma per convincere i giallorossi erano disposti a inserire nella trattativa anche Pinamonti. Un giovane prospetto che avrebbe fatto comodo alla Roma nelle stagioni future. Lo scambio alla fine è saltato e l’attaccante classe 1999 è rimasto a Milano, dove nella stagione dello scudetto ha disputato solo 8 partite e siglato un gol. Adesso è il momento del rilancio e soprattutto di affermarsi nel massimo campionato italiano, in attesa magari che l’Inter lo riscatti e scelga di puntare su di lui per il futuro.