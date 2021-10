LA SFIDA NELLA SFIDA: Abraham vs Giroud

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Sfatare definitivamente il tabù dei big match e staccare in classifica Atalanta e Lazio. È questo l’obiettivo che José Mourinho e la Roma vogliono realizzare questa sera tra le mura dell’Olimpico, dove arriverà il Milan capolista. I giallorossi arrivano dalla fondamentale vittoria in casa del Cagliari e adesso vogliono continuare a ottenere risultati positivi per scalare posizioni in campionato. Per questo motivo i due tecnici si affideranno ai loro migliori giocatori e in campo andrà in scena una sfida tutta particolare tra due ex giocatori del Chelsea. Entrambi hanno lasciato Londra per mettersi in gioco e conquistare la Serie A. Da un lato Tammy Abraham, giovane stella a cui i giallorossi si sono affidati per costruire il proprio futuro, e Olivier Giroud, esperto centravanti che sta regalando a Pioli i gol per restare in cima al campionato.

IL GIOVANE – Tammy Abraham è stato fortemente voluto da Mourinho e le sue prestazioni in questo inizio di stagione hanno dimostrato a tutti il motivo. Il centravanti inglese è infatti fondamentale nello scacchiere di gioco dello Special One sia in fase offensiva, dove grazie alla sua tecnica e alla sua velocità è una spina nel fianco per le difese avversarie, sia in fase difensiva, dove si è fatto apprezzare per l’aiuto che dà ai propri compagni. Un attaccante altruista e che gioca per la squadra, come dimostrato nella sua prima uscita ufficiale contro la Fiorentina dove ha servito due assist. L’unico problema al momento che rallenta la definitiva affermazione di Abraham sembra essere il gol.

L’attaccante in campionato vanta solo due reti, e l’ultima di queste risale alla gara vinta contro l’Udinese lo scorso 23 settembre. La fortuna certo non lo aiuta, visto che sono sei i legni colpiti da inizio anno, ma Mourinho non sembra essere preoccupato. Nonostante le poche reti infatti Tammy è sempre il giocatore più pericoloso del reparto avanzato. L’attaccante è giovane e ha tempo per trovare continuità sotto porta. I tifosi giallorossi intanto se lo godono, non rimpiangendo l’addio di Dzeko, nella speranza che questa sera contro l’ex compagno del Chelsea dia il meglio di sé e scacci definitivamente i dubbi sulle sue prestazioni e il tabù delle big in un colpo solo.

L’ESPERTO – Uomo da campionato. Pioli dovrà scegliere quale attaccante schierare questa sera tenendo presente anche la sfida di Champions League contro il Porto. La trasferta all’Olimpico non sarà facile e per questo probabilmente si affiderà all’esperienza del proprio centravanti: Olivier Giroud. L’attaccante francese infatti ha disputato nove partite fino a questo momento, considerando le gare in campionato e in Europa, ma ha siglato quattro reti esclusivamente in Serie A. Due di questi sono arrivati nelle ultime tre partite e ora Giroud non vuole più fermarsi.

Il francese è stato costretto a saltare quattro partite a causa di problemi fisici, ma ora sembra aver ritrovato la condizione e soprattutto la voglia di fare gol. Pioli si potrebbe affidare a lui per il delicato match di questa sera, che sarà fondamentale per continuare a tenere la testa della classifica. La sfida all’ex compagno del Chelsea però è lanciata e sarà il campo a decidere chi dei due avrà la meglio al triplice fischio.