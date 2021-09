LA SFIDA NELLA SFIDA: Rui Patricio vs Silvestri

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Tornare alla vittoria. La Roma di José Mourinho proverà a rialzare la testa questa sera all’Olimpico contro l’Udinese, per dimostrare che il passo falso di Verona non è stato altro che un caso isolato. I giallorossi andavano a caccia della settima vittoria consecutiva, ma il 3-2 in casa dell’Hellas ha costretto gli uomini dello Special One ad azzerare il proprio score. Adesso però ecco la possibilità di rialzare la testa e mettere alle spalle tutte le critiche dell’ultima giornata, per prepararsi al meglio per il derby contro la Lazio di domenica sera. Mourinho si affiderà ancora una volta ai suoi migliori giocatori, tra cui spicca ormai dalla prima gara ufficiale il nuovo estremo difensore giallorosso Rui Patricio. Dall’altro lato del campo però ci sarà Marco Silvestri, nuovo acquisto della squadra friulana che sembrava vicino a vestire la maglia della Roma e che ha dimostrato in più occasioni di essere una sicurezza per Gotti.

LA CERTEZZA – Esperienza in campo internazionale, talento e grande costanza nelle prestazioni. Sono questi gli aspetti che hanno spinto Mourinho a chiedere a Tiago Pinto di virare sul portiere portoghese per questa stagione, dopo che la Roma sembrava pronta ad accogliere profili più giovani e già abituati a giocare nel massimo campionato italiano. Lo Special One invece non ha avuto dubbi e ha fatto subito il nome del portiere titolare del Portogallo campione d’Europa e del Wolverhampton.

Alcuni hanno mosso critiche verso questa scelta dei giallorossi, ma è stato subito lo stesso Rui Patricio a far ricredere i propri detrattori con grandi prestazioni che hanno fatto capire come su di lui si possa contare. Gli ultimi anni avevano visto una fase difensiva della Roma pagare spesso le disattenzioni dei propri portieri, mentre in questa stagione l’estremo portoghese ha dimostrato affidabilità e di essere capace di grandi parate, vedi quelle di Verona che hanno permesso ai giallorossi di rimanere in partita fino alla fine della gara. Non è un caso quindi che nella classifica della Serie A Rui Patricio occupi la prima posizione per numero di parate effettuate, 17 al pari di Sirigu del Genoa.

IL COLPO DEL MERCATO – Rimpiazzare Musso non era certo un compito semplice, ma l’Udinese durante lo scorso mercato estivo non ha avuto dubbi sul portiere da firmare. Marco Silvestri, che vestiva la maglia dell’Hellas Verona, aveva attirato molte attenzioni su di sé, tra cui anche quelle della Roma che stava valutando giovani profili per sostituire Pau Lopez. I giallorossi alla fine hanno virato su Rui Patricio e i bianconeri, forti dei soldi incassati dall’Atalanta, non hanno tentennato e si sono fatti avanti, firmando per i prossimi tre anni l’estremo difensore dei gialloblù.

Silvestri si è dimostrato subito una garanzia e un ottimo elemento nella rosa di Gotti. Portiere che ha vestito la maglia della Nazionale Italiana giovanile in più occasioni e che aveva voglia di mettersi alla prova in una nuova avventura. Udine può essere il suo trampolino di lancio, soprattutto se i friulani continueranno con le prestazioni messe in campo fino a questo momento. Due vittorie, un pareggio in casa della Juventus e una sola sconfitta contro il Napoli, che valgono il nono posto a sette punti. Silvestri si è dimostrato all’altezza dei soldi spesi per il suo cartellino e questa sera contro la Roma farà di tutto per uscire dall’Olimpico con altri punti preziosi.