LA SFIDA NELLA SFIDA: Abraham vs Vlahovic

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Partire con il piede giusto. La Roma si prepara a scendere in campo per la prima partita della Serie A 2021/2022. I giallorossi arrivano dalla vittoria in casa del Trabzonspor per 2-1, valida per l’andata dei playoff di Conference League, ma vogliono ripetersi anche in campionato per regalare a Mourinho i primi tre punti davanti ai suoi nuovi tifosi. Contro ci sarà la Fiorentina di Commisso, che durante l’estate ha cambiato volto dopo il rischio retrocessione della passata stagione e ha scelto per la propria panchina Italiano. In campo però oltre che la sfida per i tre punti andrà in scena uno scontro particolare tra attaccanti. Il primo vestirà la maglia della Roma probabilmente per la prima volta e guiderà l’attacco dello Special One: Tammy Abraham. Dall’altro lato del campo invece partirà dal primo minuto Dusan Vlahovic, centravanti che anche i giallorossi hanno provato a trattare ad inizio mercato.

IL FUTURO – Il nuovo numero nove della Roma che Mourinho, e tutti i tifosi, non vedono l’ora di vedere in campo. Tammy Abraham è pronto e non vede probabilmente l’ora di essere titolare e calpestare il terreno dell’Olimpico. Dovrà ereditare una maglia pesante, che ha visto per sei stagioni consecutive Edin Dzeko guidare l’attacco della Roma a suon di gol. L’ex Chelsea è però pronto a questa sfida e i numeri delle sue ultime stagioni parlano chiaro. Con la maglia dell’Aston Villa infatti con i suoi 26 gol è stato il capocannoniere della squadra. Impresa ripetuta nel 2019/2020 con il Chelsea (18 gol) e nel 2020/2021 con 12 gol (in soli 1533 minuti).

Una vita fatta di record la sua, che ha iniziato a collezionare già ai tempi delle giovanili dei Blues dove riuscì a conquistare due UEFA Youth League consecutive. Abraham però vuole continuare a crescere e adesso ha deciso di lasciare la Premier League per vestire i colori giallorossi. Il suo obiettivo è quello di essere protagonista e far vincere un trofeo che in casa Roma manca da troppo tempo. Come ricordato da Mourinho però servirà giocare e vincere una partita alla volta e, per questo motivo, se avesse la possibilità di scendere in campo questa sera contro la Fiorentina è certo che il centravanti inglese farà di tutto per stregare i tifosi con il suo primo gol ufficiale.

IN BILICO – La Fiorentina dopo il finale della passata stagione, che ha visto la squadra di Commisso lottare per non retrocedere in Serie B, ha deciso di rivoluzionare alcuni settori della società, ma ha confermato alcuni pilastri che hanno brillato lo scorso anno. Tra questi c’è senza ombra di dubbio Dusan Vlahovic, centravanti che nella passata stagione ha fatto molto parlare di sé nonostante i risultati negativi con 21 reti in quaranta partite disputate. Il suo nome non a caso sembra essere finito nel mirino di molti club, tra cui c’era anche la Roma ad inizio mercato.

La società viola ha dimostrato fino a questo momento di volerlo tenere e ha fatto di tutto per blindarlo e non lasciarlo partire. Oggi la sua permanenza a Firenze però non sembra essere scontata, visto che su di lui c’è un forte interesse dell’Atletico Madrid. L’attaccante non sembra pensare alle voci di mercato al momento ed è concentrato sulle sue prestazioni in mezzo al campo, come dimostrato dai due gol nella prima uscita ufficiale in Coppa Italia contro il Cosenza. Sulla sua strada adesso c’è la Roma, squadra che ha tentato di portarlo alla corte di José Mourinho ma che alla fine ha scelto di virare su Abraham. Una sfida tra attaccanti quella di questa sera, nella quale Vlahovic farà di tutto per mettersi in mostra e dimostrare magari che era lui il giocatore giusto per sostituire Edin Dzeko.