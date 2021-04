LA SFIDA NELLA SFIDA: Pedro vs Boga

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Nuovo tour de force. La Roma di Fonseca si prepara a tornare in campo questo pomeriggio alle ore 15 contro il Sassuolo di De Zerbi. Dopo la sosta delle Nazionali, i giallorossi dovranno ora affrontare un filotto di partite in cui saranno presenti anche i due fondamentali impegni di Europa League contro l’Ajax. Le due settimane sono servite ai giocatori, che non sono partiti per i rispettivi ritiri, di recuperare le forze e di lavorare al meglio per preparare le prossime gare, ma Fonseca dovrà comunque fare i conti con i molti assenti. La gara però potrebbe essere un buon banco di prova per rilanciare due grandi talenti presenti nelle rispettive rose. Da un lato la Roma spera di ritrovare Pedro per un finale di stagione in cui la sua esperienza e i suoi gol pesanti conteranno come non mai; dall’altro lato il giovane Boga, che dopo l’exploit dello scorso anno e le tante voci di mercato a causa degli infortuni in questa stagione ha faticato a riconfermarsi.

RIVINCITA – A caccia di sé stesso. Le critiche che nell’ultimo periodo sono state mosse a Pedro sono state molte, e non è bastato il gol nel 3-0 ai danni dell’Udinese a scacciarle definitivamente. Questo perché le reali capacità dello spagnolo sono ben note a tutti, e il giocatore ammirato negli ultimi tempi non sembra essere più quello che aveva fatto innamorare i tifosi sia nella gara inaugurale contro l’Hellas Verona che nel big match casalingo contro la Juventus alla seconda giornata. Pedro, che attualmente vanta quattro reti e tre assist, sembra aver interrotto la propria magia esattamente durante la decima giornata di Serie A.

In quell’occasione all’Olimpico arrivava lo stesso Sassuolo che i giallorossi si preparano ad affrontare tra poche ore. Qualcosa non aveva funzionato in quella gara che, oltre alle polemiche dovute all’arbitraggio, aveva visto proprio Pedro non riuscire a incidere in alcun modo quando ce ne era più bisogno e rimediare anche un’espulsione. Adesso però lo spagnolo ha la possibilità di rialzarsi e tornare a essere il giocatore tanto ammirato a inizio torneo. Lo farebbe nel momento più importante della stagione, in cui non perdere punti in campionato e affrontare l’Ajax con la giusta mentalità potrebbe permettere alla compagine di Fonseca di aprire nuovi scenari.

RESPONSABILITÀ – Il tecnico del Sassuolo De Zerbi ha dichiarato nella conferenza stampa della giornata di ieri che lancerà dal primo minuto Jérémie Boga. Il numero sette neroverde non ottiene una maglia da titolare dal 31 gennaio, gara nella quale ha messo a referto il suo ultimo gol. Il giocatore della Costa d’Avorio però sta cercando di tornare quello che aveva fatto impazzire i tifosi nella passata stagione e che, allo stesso tempo, sembrava essere il nome più caldo del mercato. Boga aveva infatti concluso il proprio anno con undici gol e quattro assist e sembrava che fossero molte le squadre interessate ad acquistarlo. Tra queste c’era anche la Roma, che però aveva dovuto tirarsi indietro a causa della richiesta troppo alta del Sassuolo.

Adesso però Boga, al pari di Pedro, cerca di ritrovare sé stesso. In questa Serie A 2020/2021 non è riuscito a incidere come nella passata stagione. Fino a questo momento ha messo a referto tre gol e due assist, ma il proprio anno è stato caratterizzato dal Covid-19 e da un gran numero di infortuni che lo hanno tenuto fuori per dieci match. Ora sembra pronto a rientrare e prendersi le proprie responsabilità, così da tornare a essere indispensabile per la squadra di De Zerbi e riacquisire valore sul mercato. Contro ci sarà la Roma, con la quale aveva messo a referto una rete lo scorso anno durante la vittoria al Mapei Stadium per 4-2. Boga cercherà a tutti i costi di ripetersi e regalare ancora una volta i tre punti ai neroverdi.