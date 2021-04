LA SFIDA NELLA SFIDA: Pau Lopez vs Skorupski

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Riprendere il cammino in campionato. Dopo la vittoria arrivata giovedì sera in Europa League in casa dell’Ajax, la Roma si prepara a tornare in campo anche in Serie A. Contro ci sarà il Bologna di Siniša Mihajlović, che nuota in acque tranquille in classifica occupando l’undicesimo posto con 34 punti. La squadra di Fonseca però ha bisogno di rilanciare la propria corsa a caccia di un posto alla prossima Champions League, che si trova attualmente lontana sette punti. I giallorossi approcceranno alla partita forti della vittoria alla Johan Cruijff Arena, ma consapevoli del fatto che in campionato non sarà più possibile sbagliare. I tre punti mancano dal 7 marzo, quando una rete di Mancini aveva piegato il Genoa. Fonseca sceglierà di affidarsi ai migliori giocatori a propria disposizione, tra cui figura anche il nome di Pau Lopez. Lo spagnolo parteciperà a una sfida a distanza con un ex giallorosso, Łukasz Skorupski, che superato il Covid-19 si prepara a ritrovare il proprio posto in mezzo ai pali della formazione rossoblù.

IL PRESENTE – Una stagione a due facce quella che sta disputando Pau Lopez. Il portiere spagnolo era finito in bilico a partire dalle ultime partite della passata stagione, quando dopo la gara persa agli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia, anche per suoi errori individuali, i giallorossi erano stati costretti a uscire dalla competizione. Queste sue insicurezze gli sono costate il posto da titolare all’inizio di questo campionato, ma la sua forza di volontà e le sue prestazioni in crescendo alla fine hanno avuto la meglio. Adesso la Roma sa di poter contare sulle sue parate e il ballottaggio con Mirante è parte del passato.

Nonostante i risultati altalenanti della formazione di Fonseca, Pau Lopez ha dimostrato di essere il pilastro difensivo della squadra. Il calcio di rigore parato in Europa League a Tadic è solo l’ultimo dei gesti tecnici che hanno permesso alla Roma salvare il risultato ed evitare passivi differenti. Basti pensare alla gara contro il Sassuolo, dove nonostante il risultato di 2-2 lo spagnolo aveva in più occasioni negato la gioia del gol agli uomini di De Zerbi. Adesso Pau Lopez vuole dimostrare di valere la maglia della Roma, così da non finire sul mercato al termine della stagione come in molti immaginano.

IL PASSATO – La storia tra la società giallorossa e Łukasz Skorupski non è finita nel migliore dei modi. Il giovane portiere polacco, oggi in forza al Bologna, era sbarcato nella Capitale nel 2013 e nelle prime due stagioni in giallorosso aveva raccolto solo cinque presenze in Serie A, tre in Coppa Italia, due in Champions League e quattro in Europa League. La Roma non sembrava certa di potersi fidare di lui e scelse così di cederlo nel 2015 in prestito all’Empoli per farlo crescere. Dopo due anni, molte partite da titolare e grandi prestazioni Skorupski aveva fatto ritorno nella Capitale. La Roma aveva scelto di non trattenere Wojciech Szczęsny e il polacco sperava potesse essere la sua occasione di brillare.

Il destino però volle che la società scelse di puntare su quello che era stato il secondo portiere fino alla stagione prima, Alisson. Il brasiliano, che sarebbe passato l’anno dopo al Liverpool, divenne il protagonista assoluto di quella squadra e Skorupski riuscì a scendere in campo dal primo minuto solo in una gara di Coppa Italia e nell’ultima giornata del campionato. Al termine della stagione il portiere lasciò Roma, dove non ebbe mai davvero modo di poter dimostrare le proprie capacità e approdò al Bologna. Le sue prestazioni negli ultimi due anni hanno permesso alla squadra felsinea di disputare sempre ottimi campionati, e questo pomeriggio tra le mura dell’Olimpico Skorupski farà il possibile per dimostrare ai giallorossi il proprio errore e le sue doti tecniche.