LA SFIDA NELLA SFIDA: Borja Mayoral vs Belotti

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Sulle ali dell’entusiasmo. La Roma si prepara a tornare in campo dopo la grande notte di Europa League, che ha visto gli uomini di Fonseca eleminare dalla competizione l’Ajax e accedere alle semifinali del torneo dove affronteranno il Manchester United. Ma nella testa dei giallorossi adesso deve tornare in primo piano la Serie A. Questo pomeriggio infatti la Roma affronterà il Torino di Davide Nicola, in quella che per posizioni di classifica sembra essere una sfida chiave per il prosieguo delle rispettive stagioni. I giallorossi occupano la settima posizione in campionato, ma vogliono continuare a lottare per risalire verso la quarta posizione che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima Champions League. I granata invece si trovano al quartultimo posto e i tre punti serviranno per continuare a lottare e tenersi fuori dalla lotta per non retrocedere. In campo però andrà in scena anche una sfida particolare, che si intreccia con le possibili trattative del prossimo mercato estivo. La Roma schiererà dal primo minuto una delle liete sorprese di questa stagione, lo spagnolo Borja Mayoral, mentre il Torino manderà in campo dal primo minuto a guidare il proprio attacco uno dei possibili obiettivi dei giallorossi, Andrea Belotti.

IL PRESENTE – A inizio stagione l’arrivo di Borja Mayoral non aveva fatto infiammare gli animi dei tifosi. Lo spagnolo era stato marchiato come il giocatore che avrebbe svolto il ruolo di vice-Dzeko, ma nella Capitale tutti quelli che erano stati i suoi predecessori si erano poi rivelati non all’altezza rispetto all’attaccante bosniaco. Per questo motivo in molti credevano che anche a Mayoral sarebbe toccata la stessa sorte. Il numero 21 giallorosso invece è riuscito fin da subito di ritagliarsi i propri spazi, sfruttando al meglio ogni minuto avuto a disposizione. Lo spagnolo è diventato per la Roma l’uomo di coppa, riuscendo a marcare sette gol e due assist in dodici partite fin qui disputate. Queste prestazioni gli hanno permesso di acquisire sicurezza e continuità, che ha saputo mettere a disposizione della squadra anche in campionato, dove fino a questo momento ha registrato sette gol e quattro assist.

Mayoral ha avuto il suo grande momento di gloria durante la lite che ha visto scontrarsi Dzeko e Fonseca, ma adesso è tornato a essere il sostituto del bosniaco. Un ruolo che non gli crea problemi, ma dal quale spera di poter uscire presto. Magari già a partire dalla prossima stagione visto che il nove giallorosso saluterà con molta probabilità la Capitale e il club avrà bisogno di individuare il suo sostituto. In molti chiedono di sfruttare la clausola per riscattare Borja il prima possibile, ma solo il tempo e gli intrecci di mercato diranno se sarà lui l’attaccante titolare della prossima stagione o se dovrà, ancora una volta, svolgere un ruolo da comprimario.

IL FUTURO – Sarà Andrea Belotti a guidare il Torino a caccia di punti pesanti contro la Roma. La situazione di classifica non è delle migliori, ma i granata approcceranno alla sfida forti dal prezioso successo arrivato con l’Udinese soprattutto grazie alla rete realizzata dal numero nove. Il capitano del Torino non trovava la via del gol dal 6 febbraio nella partita pareggiata in casa dell’Atalanta e, ovviamente, adesso non vuole fermarsi. Il suo score in campionato al momento recita dodici reti e sei assist, ma i suoi gol in questo finale di stagione potrebbero rivelarsi fondamentali per la permanenza in Serie A.

Belotti però in questo finale di campionato dovrà provare a dare il meglio di sé anche per brillare in ottica mercato. Sembra infatti che le strade tra il capitano granata e il Torino possano dividersi. Tra i vari club interessati a trattare per il suo cartellino ci sarebbe anche la Roma, che dalla prossima stagione dovrà con ogni probabilità fare a meno di Edin Dzeko. L’attaccante della Nazionale italiana era stato accostato ai giallorossi anche un paio di stagioni fa, ma il club di Cairo chiedeva una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Nell prossima finestra di mercato però tutto sarà diverso. Il contratto di Belotti scadrà nel 2022, e non sembra esserci possibilità di un rinnovo, e inoltre il piazzamento finale del Torino in campionato potrebbe far abbassare ancora di più le pretese del patron granata. Ma prima ci sono da giocare ancora otto giornate di Serie A e questo pomeriggio sotto la Mole arriva la Roma.