LA SFIDA NELLA SFIDA: Mancini vs Manolas

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Archiviare l’Europa League e pensare al campionato. La Roma di mister Fonseca deve mettere da parte la vittoria in casa dello Shakhtar e il sorteggio di Nyon, da cui ha pescato la sfida contro l’Ajax nei quarti di finale della competizione, e prepararsi alla gara di questa sera alle 20:45 contro il Napoli di Gattuso. La sfida sarà fondamentale, visto che in palio ci sono i tre punti che potrebbero rilanciare la squadra giallorossa nella corsa verso un posto alla prossima Champions League. La partita non sarà facile, soprattutto dopo le polemiche di questa settimana per lo spostamento della gara di recupero tra Juventus e Napoli che avrebbe dovuto disputarsi mercoledì. Gli azzurri possono godere di un prezioso aiuto avendo riposato tutta la settimana prima della gara di questa sera, a differenza della Roma che è tornata dall’Ucraina venerdì mattina. Ma Fonseca non è a caccia di alibi e proverà a mandare in campo i suoi uomini migliori, soprattutto per invertire quel trend negativo che gli viene contestato contro le big del campionato. In palio c’è la possibilità di staccare proprio il Napoli e tenere il ritmo delle squadre di testa. La gara sarà fondamentale dunque e potrebbe mettere contro due difensori che rappresentano il presente e il passato della società giallorossa. Gianluca Mancini e Kostas Manolas.

IL PRESENTE – Il pilastro della squadra di Fonseca è senza ombra di dubbio il numero 23 giallorosso. Da inizio stagione infatti Mancini è stato costretto agli straordinari, vista l’assenza di Chris Smalling che a causa degli infortuni è stato obbligato a saltare diciassette partite tra campionato e coppa. In Serie A il difensore è stato protagonista anche in fase realizzativa però, dove ha messo a referto quattro reti e fornito due assist per i propri compagni. Un netto miglioramento rispetto alla passata stagione, in cui aveva messo a referto un solo gol e un assist nel massimo campionato italiano.

Ma la crescita di Mancini la si vede soprattutto dal fatto che nella passata stagione da comprimario di Smalling è riuscito ad apprendere e avere sempre più fiducia nei propri mezzi, al punto che quando Fonseca è stato costretto ad affidarsi a lui quest’anno come unico difensore centrale della rosa lui ha saputo rispondere egregiamente. Adesso da titolare e leader affermato si prepara a sfidare quello che era il pilastro difensivo delle passate stagioni romaniste, Manolas.

IL PASSATO – Il Napoli non sta disputando la propria stagione grazie alle prestazioni del greco, ma lo scontro con la Roma sarà sicuramente un momento in cui poter rilanciare il proprio anno. L’anno di Manolas è iniziato in maniera perfetta si potrebbe dire. Dodici partite consecutive da titolare in campionato, ma dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro qualcosa è cambiato, e Gattuso ha iniziato ad alternarlo in mezzo al campo con molta più continuità. Poi ci si è messa anche la sfortuna, con una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a rimanere fuori per tre giornate e recuperare lentamente la condizione.

Adesso Manolas è tornato e sembra che il destino abbia scelto per lui, visto che il ritorno in campo avverrà proprio contro la sua ex squadra. Nella Capitale il greco è stato in più occasioni il salvatore della compagine giallorossa. Questo è avvenuto sia dal punto di vista difensivo, non è un caso che il giorno del suo addio in molti dubitavano che la società potesse individuare un profilo capace di rimpiazzare le sue giocate, sia da un punto di vista offensivo, nessun tifosi dimenticherà mai il suo gol di testa durante la rimonta ai danni del Barcellona nei quarti di finale di Champions League. Ma tutto questo oggi è solo un ricordo e Manolas sarà avversario in quello stadio così importante per lui. Il greco però è pronto alla sfida e farà di tutto per far rimpiangere la sua cessione.