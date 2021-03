LA SFIDA NELLA SFIDA: Borja Mayoral vs Vlahovic

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Per rialzare la testa. La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 sul campo della Fiorentina. La squadra di Fonseca avrà così l’occasione di riprendersi dopo la sconfitta arrivata domenica sera contro il Milan. I giallorossi hanno dovuto mettere a referto l’ennesima partita persa contro una big del campionato, ma a far preoccupare è il fatto che a causa dell’insuccesso contro i rossoneri la Roma sia scivolata al quinto posto in classifica, fuori dalla zona Champions League. Per questo motivo servirà una vittoria contro i violi per non perdere il treno delle squadre di testa e provare a recuperare punti importanti, magari con l’aiuto di qualche passo falso. Fonseca manderà così in campo i suoi uomini migliori, tra cui spicca il nome del presente del reparto offensivo giallorosso: Borja Mayoral. Dall’altra parte del campo però dovrebbe partire dal primo minuto il giocatore che potrebbe essere il futuro proprio della squadra capitolina nella prossima stagione: Dusan Vlahovic.

IL PRESENTE – Borja Mayoral è ormai il presente della Roma targata Fonseca. Lo spagnolo, arrivato in estate dal Real Madrid, ha saputo sfruttare le occasioni messe a disposizione dal tecnico e dal caso ed è ormai diventato il titolare di questa squadra. Edin Dzeko sarà assente per le prossime partite a causa di un infortunio muscolare, ma Mayoral aveva già scavalcato il bosniaco all’interno delle gerarchie di Trigoria. Ora però il 22 giallorosso non vuole fermarsi e vuole dimostrare a Fonseca che è lui la prima scelta nella batteria dei titolari.

I numeri poi sono dalla sua parte. Mayoral infatti fino a questo momento ha realizzato in Serie A sei reti e fornito quattro. Il compagno di reparto Dzeko, considerando le diciotto partite disputate fin qui ossia le stesse del numero 22, ha messo a referto solo un gol in più fornendo però un solo assist. Discorso simile per quanto riguarda l’Europa League, con Mayoral che in otto gare disputate ha messo a segno cinque reti e fornito anche un assist; il bosniaco invece ha siglato tre reti e un assist. La doppia cifra è stata raggiunta, ma adesso il 22 giallorosso vuole raggiungere il prima possibile quota dieci anche in campionato e proverà a farlo già questa sera.

IL FUTURO – La Fiorentina di Prandelli non sta godendo di un buon momento di forma, come dimostrato anche dal fatto di aver vinto solo una delle ultime cinque gare disputate in campionato. Queste prestazioni stanno garantendo nonostante tutto un quattordicesimo posto in classifica e sette punti di distacco dalla zona retrocessione. La viola però può contare sulla continuità del suo giovane attaccante, che brilla in zona offensiva: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è la costante della Fiorentina, e non a caso in vista del prossimo mercato estivo sembra essere obiettivo di mercato di molte squadre, tra cui c’è anche la Roma.

Vlahovic si è messo in mostra già nella scorsa stagione, quando aveva messo a referto sei gol e un assist. Ma la continuità dimostrata in questa annata gli è valsa l’attenzione di molti club. Intanto l’attaccante però non ci pensa e continua a lavorare per la squadra, regalando gol ai tifosi. In ventitré partite ha messo a referto nove reti, e tutto fa presagire che questa sera contro la Roma cercherà di andare per la prima volta in doppia cifra in Serie A. Intanto si gode una sfida a distanza con quel giocatore con la maglia numero 22 giallorossa, che potrebbe diventare il suo compagno di squadra nella prossima stagione.