LA SFIDA NELLA SFIDA: Smalling vs Izzo

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Per scalare ancora la classifica. La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 contro il Torino nell’ultima gara della dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano dalla larga vittoria sul campo del Bologna, che ha permesso agli uomini di Fonseca di scacciare definitivamente le critiche dopo la sconfitta arrivata contro il Napoli. La Roma si troverà contro una squadra in difficoltà, i granata di Giampaolo infatti occupano attualmente la penultima posizione in classifica collezionando solo una vittoria, tre pareggi e sette sconfitte. Il Presidente Cairo ha scelto di mandare la squadra in ritiro dopo l’ultima gara persa contro l’Udinese e i granata sperano di uscire da questo momento negativo. Entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti per scalare la classifica e, ovviamente, la difesa giocherà un ruolo fondamentale della partita. Per questo motivo due dei protagonisti saranno Chris Smalling, in cerca di continuità, e Armando Izzo, in cerca di riscatto.

PRESENTE – Il difensore inglese spera di ritrovare continuità in mezzo al campo e le tre partite che aspettano i giallorossi (Torino, Atalanta e Cagliari) potrebbero essere un punto di ripartenza per lui. Smalling infatti non scende in campo dal primo minuto dall’ultima gara prima della sosta, quella vinta dalla Roma 3-1 sul campo del Genoa. Il numero sei giallorosso al rientro dalla sosta è stato fermato prima da un’intossicazione alimentare e subito dopo da un’infiammazione al ginocchio che non gli ha permesso di scendere in campo né in Europa League contro Cluj e Young Boys né in Serie A contro Parma, Napoli e Sassuolo.

L’inglese adesso è tornato a disposizione del tecnico Fonseca, che ha scelto di rimetterlo in campo con parsimonia facendolo subentrare prima 45 minuti nella gara contro il Sofia e dopo 23 minuti nella straripante vittoria di Bologna. Adesso però, vista anche la squalifica di un turno che dovrà scontare Cristante, il tecnico portoghese potrebbe scegliere di mandare Smalling in campo dal primo minuto, al centro della difesa di cui durante la scorsa stagione è diventato pilastro inamovibile. La continuità è l’unica cosa che conta in questo momento.

FUTURO – La questione relativa a Izzo sembra essere un puzzle la cui soluzione è oscura a molti. Il giocatore da inizio campionato infatti è stato impiegato in sole due occasioni, prima giornata di campionato e ultima appena disputata. Il difensore granata sarebbe stato lontano dal campo a causa di due infortuni, anche se in molti sostengono che la verità sia rappresentata solo dal fatto che il giocatore sia ufficialmente fuori dai piani tecnici della società.

La storia di Izzo si intreccia anche con quella della Roma proprio sul fronte del mercato, visto che i giallorossi avrebbero cercato di portarlo nella Capitale durante l’estate vista la difficoltà di arrivare Chris Smalling. Alla fine è stato il difensore inglese a vestire la maglia della Roma in questa stagione, ma in molti ipotizzano che i giallorossi possano puntare su Izzo proprio durante la prossima finestra di mercato. Fonseca avrebbe a disposizione un giocatore in più per il reparto difensivo che, tra le altre cose, sarebbe anche già abituato alla difesa a tre. La speranza è l’ultima a morire, ma prima il numero cinque granata deve tornare a giocare e mettere minuti nelle gambe. E sarà proprio questa sera contro la Roma che potrebbe cominciare a farlo.