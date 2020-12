LA SFIDA NELLA SFIDA: Pellegrini vs Locatelli

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – In cerca di continuità. La Roma si prepara a scendere in campo alle 15 contro il Sassuolo, nella gara valida per la decima giornata del campionato italiano. Dopo la sconfitta in trasferta domenica scorsa contro il Napoli gli uomini di Fonseca si sono imposti per 3 a 1 sullo Young Boys, conquistando con un turno d’anticipo il primo posto del girone di Europa League. Adesso però la Roma è chiama a proseguire e riprendere la striscia di risultati utili che in campionato si era fermata a sedici. Il Sassuolo di De Zerbi non arriverà all’Olimpico nelle migliori condizioni, viste le assenze di Caputo, Consigli e Defrel, ma i giallorossi si troveranno contro una squadra che farà di tutto per portare a casa la vittoria e scacciare i malumori sorti dopo la sconfitta contro l’Inter per 3-0. I neroverdi sono quarti in classifica a quota 18 punti, mentre la Roma si trova subito sotto a 17. La gara sarà quindi fondamentale per entrambe le squadre e per questo un ruolo fondamentale sarà giocato da due interpreti in mezzo al campo: Lorenzo Pellegrini e Manuel Locatelli.

CONTINUITÀ – È questa la parola d’ordine in queste giornate per Lorenzo Pellegrini. Il numero sette giallorosso ha avuto un inizio di stagione molto complicato, il tutto compromesso anche dall’esser rimasto positivo al Covid-19. Pellegrini ha faticato a trovare la propria dimensione in campo, visto che con l’arrivo di Pedro durante l’ultimo mercato è diventato una seconda scelta alle spalle di Dzeko o in alcuni casi è stato retrocesso a centrocampo al fianco di Veretout.

Nella scorsa stagione alle spalle del bosniaco ha messo a segno una sola rete, ma ha realizzato undici assist per i propri compagni. Giocando più basso in questo campionato non riesce a influire allo stesso modo nelle azioni da gol, nonostante i due assist realizzati in nove gare. Fonseca ha deciso di affidargli le chiavi del centrocampo, responsabilizzandolo e chiedendogli di essere il fulcro del gioco giallorosso, il giocatore attraverso cui devono passare tutti i palloni possibili. Per questo motivo quella di oggi potrebbe essere la partita della svolta per lui, quella in cui affermarsi in un nuovo ruolo e ritrovar quella continuità che ha contraddistinto la sua passata stagione.

CRESCITA – Manuel Locatelli è uno dei talenti più in crescita nel panorama italiano. Classe 1998 esordisce in Serie A con la maglia del Milan nella stagione 2015/2026 contro il Carpi, disputando sempre nello stesso anno la sua prima gara da titolare proprio contro la Roma di Spalletti, che si impose per 3-1. La consacrazione arriva però l’anno successivo, quando trova continuità in campo e soprattutto i gol. Il primo in Serie A arriva contro il Sassuolo, ma Locatelli esplode definitivamente il 22 ottobre 2016, quando sigla l’1-0 casalingo contro la Juventus realizzando un grande gol che regala ai rossoneri la vittoria.

L’anno successivo però non riesce a replicare la stessa continuità di gioco e per questo nel 2018 viene mandato al Sassuolo. Nella prima stagione in neroverde ritrova il gol e soprattutto diventa giocatore chiave per i compagni, ai quali fornisce quattro assist. Nella scorsa stagione viene definitivamente riscattato dal Sassuolo e diventa un giocatore imprescindibile nello scacchiere di De Zerbi. Proprio le sue prestazioni gli permettono di ottenere il 27 agosto 2020 la prima convocazione dal ct Mancini in Nazionale maggiore. La storia Locatelli è appena all’inizio e nella gara di oggi vorrà dimostrare ancora di essere un giocatore in crescita, magari realizzando il suo terzo gol stagionale.