LA SFIDA NELLA SFIDA: Smalling vs Pezzella

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Provando a non fermarsi mai. La Roma si prepara a scendere in campo questo pomeriggio alle ore 18 contro la Fiorentina, nella gara valida per la sesta giornata della Serie A 2020/2021. I giallorossi arrivano dal brutto pareggio in Europa League contro il CSKA Sofia, dove gli uomini di Fonseca non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0, e per questo motivo vorranno subito ritrovare prima la via del gol e il sorriso con i tre punti. La Roma attualmente, considerando le partite del massimo campionato italiano dello scorso luglio, è riuscita nell’impresa di raccogliere ben 13 risultati utili consecutivi e la sensazione è che nessuno a Trigoria voglia fermarsi, tanto più in un campionato in cui non sembra ancora chiara la gerarchia delle squadre in lotta per i primi quattro posti in cui i giallorossi vogliono rientrare a tutti i costi. Per questo motivo la gara di questa sera contro la Fiorentina sarà fondamentale e molto, se non quasi tutto, dipenderà dalle difese di entrambe le squadre. Per questo motivo i giocatori fondamentali sui cui penderà gran parte della responsabilità del match saranno Chris Smalling e Germán Pezzella.

IL RITORNO – Smalling è stato l’ultimo colpo del mercato estivo della Roma e, senza ombra di dubbio, era il giocatore che più di tutti mister Fonseca desiderava vedere nuovamente a Trigoria. L’inglese ha saputo aspettare, sperava di poter rimettere piede nella Capitale e ha forzato la mano solo quando a poche ore dalla fine del mercato sembrava che stesse tutto per esser vanificato. Il difensore è diventato grazie alle proprie doti un beniamino dei tifosi nella scorsa stagione, ma soprattutto è stato un pilastro della difesa giallorossa che ha sempre visto in lui uno dei migliori giocatori in campo.

Per questo non si può che essere felici di riaverlo ancora una volta a propria disposizione. Dopo aver saltato le prime gare per infortunio, adesso Chis è tornato. L’esordio c’è stato giovedì sera contro il CSKA Sofia, con 55 minuti giocati a buon ritmo, dove ha ritrovato il campo dell’Olimpico. Questa sera la sensazione è che Fonseca sceglierà ancora una volta di puntare su di lui per guidare la difesa in una gara così delicata. Che il modulo preveda la linea a tre o a quattro Smalling si farà trovare pronto, perché ha fatto tutto per tornare a Roma e adesso vuole ripagare la società per lo sforzo fatto sul mercato con un trofeo. Ma prima bisogna partire dai tre punti contro la Fiorentina.

CIÒ CHE POTEVA ESSERE – A guidare il reparto difensivo della Fiorentina dovrebbe esserci il capitano Germán Pezzella. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo nell’ultima gara disputata dalla viola contro l’Udinese, vinta poi dagli uomini di Iachini per 3-2, durante il primo tempo per un infortunio. Il difensore è comunque nella lista dei convocati per la gara di questa sera e potrebbe partire dal primo minuto, diversamente difficilmente Iachini si priverà di lui e lo inserirà a partita in corso.

L’argentino, cresciuto nelle giovanili di Olimpo e River Plate, è sbarcato in Europa nel 2015, precisamente in Spagna dove con la maglia del Betis ha raccolto 61 presenze e 4 reti in due stagioni. Questi numeri hanno fatto sì che la Fiorentina si interessasse a lui e nel 2017 è sbarcato in Italia. Pezzella durante lo scorso mercato estivo sembrava anche vicino a vestire la maglia della Roma non a caso proprio al posto di Smalling, che non sembrava certo di un ritorno nella Capitale. Alla fine Pezzella è rimasto a Firenze, nonostante altre voci di mercato che lo vedevano promesso ad altri club italiani anche, dove con la fascia da capitano al braccio continua a guidare il reparto difensivo viola. In questo momento la squadra di Iachini si trova all’undicesimo posto con 7 punti, ma in queste giornate nulla sembra ancora scritto e il numero 20 viola vuole fare in modo che la propria squadra rientri nella lotta per le posizioni che contano. Per farlo però prima dovrà imporsi in casa della Roma.