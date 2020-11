LA SFIDA NELLA SFIDA: Pedro vs Gervinho

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) - Per ripartire con il piede giusto. La Roma si prepara a scendere in campo questo pomeriggio contro il Parma nell’ottava giornata del campionato 2020/2021. I giallorossi vogliono portare a casa la vittoria visto che conquistando i tre punti i giallorossi potrebbero agganciare la prima posizione in classifica, con un occhio alla gara del Sassuolo e in attesa della partita delle 20:45 tra Napoli e Milan. I giallorossi vengono da una striscia di dieci risultati utili da inizio stagione, tra Serie A ed Europa League, e vorranno accrescere questi numeri. Contro ci sarà il Parma di Liverani, che nonostante i 6 punti in classifica, ha dimostrato nelle ultime giornate di saper mettere in difficoltà le proprie avversarie, vedi la gara pareggiata per 2-2 a San Siro contro l’Inter. Fonseca per questo motivo, assenze Covid-19 permettendo, si affiderà ai migliori interpreti a disposizione in rosa. Spazio ancora dal primo minuto a Pedro, che dovrà confrontarsi sul campo contro un ex dalla partita come Gervinho che con le sue accelerazioni cercherà di mettere in difficoltà la difesa giallorossa.

IL PRESENTE – Pedro non ha bisogna di presentazioni. Lo spagnolo con le proprie giocate e i propri gol ha già fatto innamorare i tifosi e, soprattutto, ha regalato a Fonseca prestazioni delle quali difficilmente ci si può privare. Nelle sette partite di campionato a cui ha preso parte Pedro ha già messo a segno tre reti e tre assist e, come ovvio che sia, non sembra avere intenzione di fermarsi. Il numero 11 giallorosso è abituato a vincere e, non a caso, a tutti coloro che hanno pensato che la sua scelta di trasferirsi nella Capitale fosse dettata dall’età e dal fatto di non essere più il giocatore di un tempo ha risposto nell’unico modo che conosce: grandi prestazioni, gol, assist e giocate che rimangono impresse negli occhi dei tifosi. Insomma, l’esatto opposto di un giocatore bollito.

Una delle sfide più grandi per Pedro deve però ancora arrivare. Se è vero che nonostante i suoi 33 anni può ancora vantare di essere uno dei migliori giocatori in circolazione, a Roma qualcuno ha iniziato ad accorgersene finalmente, non bastano però solo le giocate individuali in campo. Lo spagnolo sembra infatti voler vincere anche nella Capitale così da regalare alla Roma un trofeo, che manca ormai da troppo tempo, e continuare ad ampliare il numero di successi raccolti in carriera. Per farlo però bisogna pensare partita dopo partita e puntare sempre alla vittoria. Oggi si inizierà con il Parma.

IL PASSATO – Gervinho sarà per tutti i tifosi giallorossi l’osservato speciale della gara. L’esterno della Costa d’Avorio infatti, oltre ad aver vestito la maglia della Roma per tre stagioni, è al momento uno dei giocatori più pericolosi a disposizione del tecnico Liverani. Le caratteristiche che lo hanno reso famoso nella Capitale, velocità, dribbling, accelerazioni palla al piede e gol, sono le stesse che sta dimostrando ancora di sapere mettere in campo con il Parma. E se la squadra di Liverani ha visto crescere il proprio rendimento durante le ultime partite, il merito è anche di Gervinho.

L’esterno ha messo a segno solo due gol in sei presenze stagionali in Serie A, entrambe a San Siro contro l’Inter, ma è indubbio il fatto che sia uno dei giocatori offensivi più pericolosi per la difesa giallorossa che potrebbe faticare non poco a contenerlo. Da quando è al Parma Gervinho è riuscito in una sola occasione a imporsi contro la propria ex squadra, registrando negli altri casi tre sconfitte. Il numero 27 quindi farà di tutto per aiutare la propria squadra, cercando allo stesso tempo di aumentare il proprio score di reti in campionato e ridurre il divario tra vittorie e sconfitte contro i giallorossi nelle ultime stagioni.