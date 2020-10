LA SFIDA NELLA SFIDA: Pedro vs De Paul

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Alla caccia della prima vittoria. La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 in casa dell’Udinese nella terza gara d’andata della Serie A 2020/2021. I giallorossi vengono dal pareggio per 2-2 in casa con la Juventus, in cui gli uomini di Fonseca hanno dimostrato di saper tenere testa a una delle pretendenti allo scudetto, e dal pareggio 0-0 tramutato in una sconfitta per 3-0 dal giudice sportivo, a causa dell’errore relativo alla lista in cui inserire Diawara. L’Udinese invece arriva da due sconfitte consecutive, una all’esordio contro l’Hellas Verona e una in settimana contro lo Spezia, che nonostante abbia giocato per quasi mezz’ora con l’uomo in meno è riuscito a imporsi per 2-0. Questa sera sarà dunque una gara fondamentale per il destino di entrambe le formazioni a caccia dei primi tre punti stagionali. In campo però ci sarà anche una sfida a distanza tra Pedro, primo nuovo acquisto di questa stagione, e De Paul, numero 10 bianconero avvicinato anche ai giallorossi in chiave mercato.

IL COLLEZIONISTA – I trofei conquistati da Pedro potrebbero parlare tranquillamente per lui. Cinque campionati spagnoli, tre Coppe di Spagna e quattro Supercoppe con il Barcellona. In Inghilterra con la maglia del Chelsea ha sollevato un campionato e una Coppa d’Inghilterra. Potrebbe bastare questo, ma ci sono anche i successi in ambito internazionale: tre Champions League, una Europa League, tre Supercoppa UEFA e due Coppe del Mondo per club. Infine ci sono anche da riportare i successi con la maglia della Nazionale con la Coppa del Mondo nel 2010 e l’Europeo nel 2012.

Pedro adesso però ha iniziato una nuova avventura con la maglia della Roma e la certezza è che non voglia smettere di alzare trofei. Per questo tutti i tifosi, come lo stesso Fonseca, dopo averlo ammirato in campo nelle prime due gare stagionali non vedono l’ora di vederlo esultare per un gol, magari durante una finale. Intanto oggi c’è l’Udinese e per lo spagnolo è una nuova sfida in cui cercherà di dare tutto se stesso per portare a casa anche i primi tre punti stagionali.

IL NUMERO 10 – Che Rodrigo De Paul sia probabilmente uno dei migliori talenti all’interno della rosa bianconera non è in discussione. L’argentino però non è riuscito a brillare nelle prime due giornate di campionato, come però tutta la formazione friulana, non trovando mai la giocata per poter incidere sul risultato. La gara di questa sera potrebbe quindi essere per lui quella in cui ritrovare la via del gol e possibilmente trovare qualche punto in casa. L’argentino nella scorsa stagione ha messo a segno 7 reti e fornito 6 assist ai compagni, mentre nella Serie A 2028/2019 ha realizzato 9 gol e fornito 7 assist.

De Paul però ha un filo che lo lega anche alla Roma. Il numero dieci infatti durante questa sessione di mercato estivo che sta per concludersi sembra esser stato accostato ai giallorossi. La nuova proprietà, rappresentata da Dan e Ryan Friedkin, avrebbe sondato il nome dell’argentino, che sarebbe potuto arrivare nella Capitale magari per sostituire Zaniolo che dovrà restare fuori tutto l’anno. La trattativa sembra esser sparita nel nulla, ma finché il mercato non è chiuso mai dire mai.