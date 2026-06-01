Ritiro Roma, il 15 agosto amichevole contro il Borussia Dortmund: calcio di inizio alle 17:30

01/06/2026 alle 16:09.
Comincia a delinearsi il programma estivo della Roma. Il 15 agosto alle ore 17:30, infatti, il club giallorosso sarà impegnato in amichevole contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. Test di livello, dunque, per la squadra di Gasperini in attesa di confrontarsi con la Champions League.