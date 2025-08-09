VIDEO - Gli highlights della vittoria contro l'Everton: dalla rete di Soulé al tuffo di Svilar

La Roma, attraverso i suoi canali ufficiali, ha pubblicato gli highlights della vittoria per 0-1 contro l'Everton, ultima amichevole del ritiro in Inghilterra. Nel video, le azioni salienti della partita giocata al Hill Dickinson Stadium, con un focus particolare sullo splendido gol di Matias Soulé che ha deciso l'incontro e sul decisivo intervento di Svilar che ha blindato il risultato nel finale.

