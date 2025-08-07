Zero minuti per Niccolò Pisilli nell'amichevole di ieri contro l'Aston Villa. Un'assenza dal campo che poteva far pensare a un problema fisico. Secondo quanto appreso dalla redazione di LR24, non c'è alcun tipo di infortunio per il centrocampista della Roma. La sua esclusione è frutto di una scelta tecnica da parte del mister Gian Piero Gasperini. Nessun allarme, dunque, per il classe 2004, che prosegue regolarmente la preparazione con il resto della squadra.
Roma, nessun problema per Pisilli: contro l'Aston Villa assente per scelta tecnica di Gasperini
07/08/2025 alle 11:41.