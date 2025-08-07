Roma, nessun problema per Pisilli: contro l'Aston Villa assente per scelta tecnica di Gasperini

Zero minuti per Niccolò Pisilli nell'amichevole di ieri contro l'Aston Villa. Un'assenza dal campo che poteva far pensare a un problema fisico. Secondo quanto appreso dalla redazione di LR24, non c'è alcun tipo di infortunio per il centrocampista della Roma. La sua esclusione è frutto di una scelta tecnica da parte del mister Gian Piero Gasperini. Nessun allarme, dunque, per il classe 2004, che prosegue regolarmente la preparazione con il resto della squadra.