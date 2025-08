Dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Lens, la Roma viaggia direttamente verso l'Inghilterra, dove domani comincerà il ritiro Oltremanica. La squadra è partita dallo stadio Bollaert-Delelis alle ore 21, e raggiungerà l'aeroporto di Derby con volo diretto. Infine in pullman lo spostamento al centro sportivo del St George’s Park di Burton Upon Trent. Domani è in programma una sessione di allenamento pomeridiano, mentre lunedì andrà in scena una doppia seduta.