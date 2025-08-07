Ritiro Inghilterra: domani allenamento mattutino, alle 17:30 la partenza per Liverpool

07/08/2025 alle 19:41.
gasperini-12

Si avvicina il test di sabato contro l'Everton. Dopo l'allenamento di oggi pomeriggio, aperto al pubblico, la Roma si allenerà domattina. Dopo pranzo, alle 17:30, la squadra e Gasperini partiranno per Liverpool, dove nella giornata di sabato sfiderà l'Everton, altro club di proprietà della Famiglia Friedkin,