Ritiro Inghilterra: primo allenamento al St. George's Park per la Roma. Nulla di serio per Soulè e Ndicka, differenziato per Dybala

Questo pomeriggio la Roma scenderà in campo St.George's Park per il primo allenamento di questo ritiro inglese. Non preoccupano le condizioni di Matias Soulé ed Evan Ndicka. L’attaccante argentino aveva lasciato il campo contro il Lens per una lieve distorsione alla caviglia sinistra. Per il difensore invece lieve distrazione muscolare alla coscia. Lavoro differenziato invece per Paulo Dybala, che verrà gestito da Gasperini durante il ritiro.