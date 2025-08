Ritiro in Inghilterra: primo allenamento al St. George's Park (FOTO e VIDEO)

Archiviata la prima fase della preparazione a Trigoria, la Roma è atterrata in Inghilterra per proseguire il ritiro estivo. Questo pomeriggio i giallorossi hanno sostenuto la prima seduta di allenamento nella prestigiosa cornice del St. George's Park, il centro tecnico della Federcalcio inglese. Agli ordini del tecnico Gian Piero Gasperini e del suo staff, la squadra ha iniziato a lavorare sui campi inglesi in vista dei prossimi impegni amichevoli e dell'inizio del campionato. Di seguito, i migliori scatti del primo allenamento della Roma al St. George's Park.

Nel video pubblicato dal club sui propri canali social, è possibile osservare come la seduta si sia concentrata in particolar modo su un intenso lavoro con il pallone, prima con esercizi di possesso in spazi ristretti e poi con un focus sulla tecnica individuale. L'allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto, caratterizzata dalla regola dei due tocchi obbligatori per stimolare la velocità nella circolazione della palla.