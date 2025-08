A due giorni dal test casalingo contro il Cannes, la Roma torna in campo e oggi alle ore 18 affronta il Lens (club di Ligue 1) allo Stade Bollaert-Delelis in occasione della quinta amichevole estiva. In caso di parità entro i 90 minuti regolamentari, non si terranno i supplementari: la sfida, infatti, proseguirà direttamente ai calci di rigore.