LENS-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Wesley, El Aynaoui e Ferguson titolari. Svilar torna dal 1'. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

DALLO STADE BOLLAERT-DELELIS MDR - A due giorni di distanza dal test casalingo contro il Cannes, la Roma torna in campo e oggi alle ore 18 affronta il Lens (club di Ligue 1) allo Stade Bollaert-Delelis in occasione della quinta amichevole estiva. Il percorso dei giallorossi fino a questo momento è stato netto: quattro vittorie in altrettante partite, 27 reti realizzate e zero subite.

Mister Gasperini sceglie di puntare su Svilar in porta (recuperato dopo il leggero affaticamento nel riscaldamento di Roma-Cannes), difesa a 3 con Celik-Mancini-Ndicka, Wesley (esordio dal 1') e Angelino sulle fasce, El Aynaoui e Koné a centrocampo e sulla trequarti Soulé e Baldanzi alle spalle di Ferguson. Non convocati Paulo Dybala (partito comunque con la squadra) e Lorenzo Pellegrini (rimasto nella Capitale).

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LENS: Gurtner; Baidoo, Sarr, Udol; Aguilar, Thomasson, Sylla, Machado; Said, Guilavogui; Satriano.

A disp.: Jourdren, Delplace, Gradit, Sagnan, Ganiou, Ojediran, Diouf, Bermont, Sotoca, Bulatovic, Fofana.

All.: Sage.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Ferguson.

A disp.: Vasquez, Zelezny, Hermoso, Kumbulla, Rensch, Salah-Eddine, Ghilardi, Romano, Reale, Cherubini, El Shaarawy, Dovbyk.

All.: Gasperini.

PREPARTITA

17:30 - La Roma scende in campo per il riscaldamento. Impegnato nel classico torello anche il nuovo acquisto Daniele Ghilardi, il quale parte dalla panchina.

Eccolo Daniele Gilardi in campo a Lens, con i compagni inizialmente in panchina, impegnato nel classico torello

17:23 - L'atmosfera allo Stade Bollaert-Delelis a poco più di mezz'ora dal calcio d'inizio di Lens-Roma

17:02 - Ecco la formazione ufficiale scelta da Gasperini.

17:01 - Ecco la formazione ufficiale del Lens.

Voici le XI choisi par le coach Pierre Sage pour débuter cette rencontre de préparation face à l'AS Roma.

17:00 - La Roma è in campo per la consueta ricognizione prepartita.

15:56 - Ecco una panoramica dello Stade Bollaert-Delelis a poco più di due ore dal calcio d'inizio.