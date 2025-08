Lens-Roma, i giallorossi vincono il Trophée 1906: El Shaarawy porta il trofeo da capitano (VIDEO)

La vittoria per 2-0 sul campo del Lens consegna alla Roma il Trophée 1906. Decisive per il successo giallorosso le reti di Mancini e Soulé. A fine partita è stato Stephan El Shaarawy, capitano in quel momento, a portare il trofeo in mezzo ai compagni.

